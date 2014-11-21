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    Азербайджан и Грузия обсудили военно-политическую ситуацию в регионе

    В мероприятии также принял участие военный атташе вооруженных сил Грузии в Азербайджане полковник Шалва Турашвили

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 21 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял чрезвычайного и уполномоченного посла Грузии в Азербайджане Теймураза Щарашенидзе.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На встрече состоялся обмен мнениями в связи с военно-политической ситуацией в регионе и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    В мероприятии также принял участие военный атташе вооруженных сил Грузии в Азербайджане полковник Шалва Турашвили.

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