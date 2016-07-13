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    Азербайджан и Беларусь обсудят развитие военного сотрудничества

    Начальник Генерального штаба ВС Беларуси, первый замминистра обороны Олег Белоконев прибыл в Азербайджан

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, первый заместитель министра обороны Олег Белоконев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Беларуси. 

    В Баку О.Белоконев проведет встречи и переговоры с первым заместителем премьер-министра Азербайджана, министром оборонной промышленности и первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, в ходе которых планируется обсуждение вопросов развития азербайджано-белорусского сотрудничества в военной сфере.

    По информации министерства, программой визита предусмотрено посещение центров морского спецназа и подготовки водолазов, военной академии ВС Азербайджана, а также предприятий военно-промышленного комплекса.

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