Азербайджан и Беларусь обсудят развитие военного сотрудничества

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, первый заместитель министра обороны Олег Белоконев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Беларуси.

В Баку О.Белоконев проведет встречи и переговоры с первым заместителем премьер-министра Азербайджана, министром оборонной промышленности и первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, в ходе которых планируется обсуждение вопросов развития азербайджано-белорусского сотрудничества в военной сфере.

По информации министерства, программой визита предусмотрено посещение центров морского спецназа и подготовки водолазов, военной академии ВС Азербайджана, а также предприятий военно-промышленного комплекса.