 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Беларусь обсудят перспективы военного сотрудничества

    © Report

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Делегация Вооруженных сил Азербайджана во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба ВС Наджмаддином Садыковым находится с официальным визитом в Беларуси, передает Report со ссылкой на сайт белорусского оборонного ведомства

    В рамках визита, который продлится до 24 августа, запланированы переговоры в составе делегаций между начальниками Генштабов двух стран, а также встреча министра обороны Беларуси с главой азербайджанской делегации.

    В ходе встреч стороны обсудят состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi