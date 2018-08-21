Азербайджан и Беларусь обсудят перспективы военного сотрудничества

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Делегация Вооруженных сил Азербайджана во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба ВС Наджмаддином Садыковым находится с официальным визитом в Беларуси, передает Report со ссылкой на сайт белорусского оборонного ведомства

В рамках визита, который продлится до 24 августа, запланированы переговоры в составе делегаций между начальниками Генштабов двух стран, а также встреча министра обороны Беларуси с главой азербайджанской делегации.

В ходе встреч стороны обсудят состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.