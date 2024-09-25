Азербайджан и Беларусь обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках 5-й Азербайджанской международной выставки оборонной промышленности ADEX встретился с находящимся с визитом в Баку начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майоро

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках 5-й Азербайджанской международной выставки оборонной промышленности ADEX встретился с находящимся с визитом в Баку начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майором Павлом Муравейко.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

На встрече была отмечена важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в военной сфере между Азербайджаном и Беларусью, обсуждено расширение имеющихся связей.