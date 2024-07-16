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Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в военно-технической сфере Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым посетила Минск.
Армия
16 июля 2024 г. 20:40
Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым посетила Минск.

Как сообщает Report, визит состоялся по приглашению председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса.

В рамках визита Вугар Мустафаев встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом. Стороны обсудили нынешнее сотрудничество двух дружественных стран в военно-технической сфере, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита планируется ознакомление делегации Министерства оборонной промышленности с производственным процессом ряда предприятий.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani minister discusses military-technical co-op with Belarus
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə sənayesi naziri Minskdə Belarusla hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib

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