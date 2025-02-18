Азербайджан и Беларусь обсудили развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом в рамках Международной оборонной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом в рамках Международной оборонной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности, обсуждены направления совместной деятельности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что Международная оборонная выставка IDEX-2025 продлится до 21 февраля.