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Азербайджан и Беларусь обсудили развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности

Азербайджан и Беларусь обсудили развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом в рамках Международной оборонной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).
Армия
18 февраля 2025 г. 18:49
Азербайджан и Беларусь обсудили развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом в рамках Международной оборонной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности, обсуждены направления совместной деятельности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что Международная оборонная выставка IDEX-2025 продлится до 21 февраля.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Belarus discuss development of cooperation in defense industry
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Belarus arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

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