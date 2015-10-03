​Азербайджан, Грузия и Турция примут участие в командно-штабных учениях Eternity-2015

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ С 4 по 9 октября в Хельсинки (Финляндия) состоится семинар Бюро координации международных языков на тему "Повышение профессионального уровня", с 5 по 9 октября в Анкаре (Турция) - командно-штабные учения Eternity-2015 с участием Азербайджана, Грузии и Турции, с 5 октября по 27 ноября в Бухаресте (Румыния) - интенсивные курсы английского языка, с 6 октября по 8 ноября в Тбилиси (Грузия) - заседание Трехсторонней координационной группы по регулированию сотрудничества между Вооруженными силами Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, на мероприятиях примут участие представители Вооруженных сил Азербайджанской Республики.