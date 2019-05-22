Азербайджан готовится к проведению Армейских международных игр -2019

В Конгрессно-выставочном центре "Патриот", расположенном в подмосковном городе Кубинка, прошла заключительная планирующая конференция по подготовке Армейских международных игр – 2019, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ходе мероприятия около 200 участников из 35 стран получили исчерпывающую информацию от представителей вооружённых сил 10 государств, на территории которых пройдут конкурсы АрМИ-2019, о порядке и сроках прибытия команд, местах и условиях размещения и питания участников, о времени проведения каждого этапа конкурса и многом другом.

Отмечается, что в АрМИ-2019 примут участие 34 государства, которые направят 216 команд, что заметно больше, чем в прошлом году, когда 189 команд представляли на играх 32 страны.

Представители России и каждого государства – соорганизатора игр (Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана) рассказали на конференции о порядке и сроках прибытия зарубежных команд на территории своих стран (когда и каким видом транспорта), организации всех видов обеспечения конкурсов, о ряде изменений, которые внесены в условия проведения состязаний.

В рамках конференции также состоялось заседание Совета международного организационного комитета с представителями России и государств – соорганизаторов игр. В ходе него, в частности, представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана объявили сроки проведения рекогносцировок мест проведения конкурсов на территории своих стран.