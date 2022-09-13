Азербайджан должен использовать вариант принуждения Армении к миру

"Азербайджан вынужден создать "буферную зону" для обеспечения безопасности своих границ и населения".

"Азербайджан вынужден создать "буферную зону" для обеспечения безопасности своих границ и населения".

Об этом Report сообщил член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, депутат Эльман Мамедов.

Он предложил и другой вариант искоренения провокаций Армении:

"На альтернативной дороге, недавно проложенной к Лачынскому коридору, в срочном порядке должен быть установлен пограничный пункт азербайджанских военных. Азербайджан должен взять под контроль эту дорогу. Все преступники должны быть выдворены с территории Азербайджана".

Депутат подчеркнул, что Армения совершает провокации в целях привлечения внимания сил, покровительствующих ей, и настраивание этих сил против Азербайджана:

"Азербайджан защищает безопасность своей территории и населения. До сегодняшнего дня провокации армян не прекращались, они не прекратятся и в последующем. Азербайджан должен использовать вариант принуждения Армении к миру. То есть Азербайджан должен применить военную силу и заставить врага замолчать, заставить его умолять о мире".