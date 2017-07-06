Азербайджан доказал отсутствие огневых точек в селе Алханлы

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министерством обороны, министерством иностранных дел, Генеральной прокуратурой Республики и Исполнительной властью Физулинского района 6-го июля была организована поездка военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, и представителей иностранных средств массовой информации (СМИ) в село Алханлы Физулинского района, где в результате обстрела со стороны вооруженных подразделений Армении погибли двое мирных жителей села.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, им были представлены доказательства отсутствия огневых точек и подразделений Вооруженных сил Азербайджана на данной местности.

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что военные атташе и представители СМИ на месте убедились, что на территории села нет никакого штаба подразделений Вооруженных сил и огневых точек.

Данный факт еще раз свидетельствует о том, что главной целью армянской стороны было гражданское мирное население Азербайджана. Информация, распространенная армянской стороной якобы о наличии в селе военных подразделений, является дезинформацией и ложью.