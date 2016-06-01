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    ​Азербайджан будет тренировать афганских пилотов

    Азербайджан также готов тренировать афганских кадетов и предоставлять медицинскую помощь силам безопасности страны

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан поручился поддержать Воздушные силы Афганистана и институты безопасности страны и намерен создать долгосрочное сотрудничество между двумя странами, сообщает Report со ссылкой на Khaama Press.

    Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Таваб Гхорзанг подчеркнул, что в ходе проведенных в Баку встреч азербайджанская сторона выразила готовность оказать поддержку ВС Афганистана, в частности, в вопросе тренировки молодых афганских пилотов.

    По его словам, Азербайджан также готов тренировать афганских кадетов и предоставлять медицинскую помощь силам безопасности страны.

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