Азербайджан будет производить беспилотный летательный аппарат для уничтожения вражеской армии

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году планируется сдать в эксплуатацию 3 производственных участка 4 заводов министерства оборонной промышленности. На этих заводах в основном будут производиться боеприпасы для противотанковых гранатометов.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

Министр добавил, что планируется производство 40х46-мм гранатометов и боеприпасов к ним, патронов различного типа, взрывчатых боеголовок M6, M12, 6 видов снарядов для танков и артиллерии, а также стволов стрелкового оружия: "Будет также произведен беспилотный летательный аппарат нового поколения, который предусмотрен для уничтожения вражеской армии".