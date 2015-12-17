Азербайджан будет производить автоматические пушки

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ За время деятельности министерства оборонной промышленности было освоено производство более 1000 наименований изделий оборонного назначения и запасных частей к ним. Из них можно отметить усовершенствование универсальных и танковых пулеметов, противотанковых ручных гранатометов, минометов различного калибра и минных зарядов к ним, устойчивой к минам бронетехники, бронетехники типа БТР и БРДМ и т.д.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр оборонной промышленности Явер Джамалов в статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

Министр подчеркнул, что в целом по итогам 2015 года объем переданных заказчикам изделий оборонного назначения по сравнению с 2006 годом вырос в 210 раз: "В составе общего производства продукции удельный вес изделий оборонного и специального назначения по сравнению с 2006 годом увеличился на 47 процентов и составил 86 процентов".

Министр Явер Джамалов добавил, что ведутся работы по освоению производства снарядов для 6 видов артиллерии и танковых пушек: "Посредством специального оборудования и приборов в утилизационном центре проводится утилизация непригодных боеприпасов. За прошлый период было отремонтировано 18 тыс. 200 шт. изделий оборонного назначения, утилизировано 7 млн. 188 тыс. изделий. За время деятельности министерства в подведомственных учреждениях было освоено производство более 400 наименований изделий гражданского и двойного назначения, продолжаются целенаправленные работы по созданию и производству новых видов гражданской продукции. В результате проведенных мероприятий объем производства гражданской продукции растет с каждым годом. Так, по сравнению с 2006 годом объем производства в 2015 году вырос в 2,98 раз".