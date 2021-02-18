Авиасредства ВВС Азербайджана выполняют практические полеты

В ходе учений пилоты также проводят воздушную разведку

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2021-й год, проводятся учебно-тренировочные полеты авиационных средств Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В рамках тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных пилотов, летчики боевой авиации ВВС выполняют первые практические полеты в дневное и ночное время.

В ходе учений пилоты также проводят воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.