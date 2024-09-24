Американский авианосец USS Harry Truman отправился на Ближний Восток во главе ударной группы. Его будут сопровождать два эсминца и ракетный крейсер.
Как передает Report, об этом сообщило командование ВМС США.
"Авианосец класса Nimitz - USS Harry Truman покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания", - говорится в сообщении.
К ударной группе также присоединится фрегат ВМС Италии.
Авиация направится в Красное море на фоне возвращения из региона "Дуайта Эйзенхауэра", который находился на Ближнем Востоке с 2023 года.