Авианосец USS Harry Truman отправился на Ближний Восток во главе ударной группы

Американский авианосец USS Harry Truman отправился на Ближний Восток во главе ударной группы. Его будут сопровождать два эсминца и ракетный крейсер.

Американский авианосец USS Harry Truman отправился на Ближний Восток во главе ударной группы. Его будут сопровождать два эсминца и ракетный крейсер.

Как передает Report, об этом сообщило командование ВМС США.

"Авианосец класса Nimitz - USS Harry Truman покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания", - говорится в сообщении.

К ударной группе также присоединится фрегат ВМС Италии.

Авиация направится в Красное море на фоне возвращения из региона "Дуайта Эйзенхауэра", который находился на Ближнем Востоке с 2023 года.