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Авианосец USS Harry Truman отправился на Ближний Восток во главе ударной группы

Авианосец USS Harry Truman отправился на Ближний Восток во главе ударной группы Американский авианосец USS Harry Truman отправился на Ближний Восток во главе ударной группы. Его будут сопровождать два эсминца и ракетный крейсер.
Армия
24 сентября 2024 г. 16:11
Авианосец USS Harry Truman отправился на Ближний Восток во главе ударной группы

Американский авианосец USS Harry Truman отправился на Ближний Восток во главе ударной группы. Его будут сопровождать два эсминца и ракетный крейсер.

Как передает Report, об этом сообщило командование ВМС США.

"Авианосец класса Nimitz - USS Harry Truman покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания", - говорится в сообщении.

К ударной группе также присоединится фрегат ВМС Италии.

Авиация направится в Красное море на фоне возвращения из региона "Дуайта Эйзенхауэра", который находился на Ближнем Востоке с 2023 года.

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