Наверх

Авиация ВВС Азербайджана провела летно-тактические учения с боевой стрельбой - ВИДЕО

Авиация ВВС Азербайджана провела летно-тактические учения

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020-й год, проведены летно-тактические учения с боевой стрельбой фронтовой и армейской авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках учений, проведенных с целью усовершенствования боевых навыков военных пилотов, летчики боевой авиации ВВС выполнили практические стрельбы.

Пилоты, преодолевая средства ПВО и используя рельеф местности, выполнили маневрирование на разных высотах, и провели бомбардировку боевых позиций условного противника.

Кроме того, были поражены командные и наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерии, наблюдательные посты, а также одиночные и групповые цели, имитирующие бронетехнику условного противника.

В ходе учений летчики также провели воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!