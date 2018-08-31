Авиация ВВС Азербайджана отправилась в Турцию

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Авиация, летный и технический состав Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана отправились на авиабазу в городе Конья (Турция).

Как сообщили Report в министерстве обороны, согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, они примут участие в совместных летно-тактических учениях "Сокол ТурАз - 2018", которые начнутся 3 сентября.

В совместных учениях, которые пройдут до 14 сентября, примут участие два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.