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Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты

Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты, передает Report. Практические полеты выполняются после отработки летных навыков военных пилотов
Армия
5 августа 2023 г. 12:02
Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты, передает Report.

Практические полеты выполняются после отработки летных навыков военных пилотов на самых современных тренажерах и доведения до экипажей правил безопасности.

По сценарию самолеты "Су-25ML", "Су-25" и "МиГ-29" выполняют задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам.

В то же время в ходе учебно-тренировочных полетов молодые военные пилоты совершенствуют свои летные навыки на самолетах "L-39".

В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки военных пилотов, успешно выполняются все поставленные задачи.

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Версия на английском языке Azerbaijan Air Force aircraft conduct training flights
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri təlim-məşq uçuşlarını icra edir

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