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Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты

Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты В соответствии с планом подготовки на 2023 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты
Армия
30 марта 2023 г. 11:41
Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки на 2023 год авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Перед полетами военные летчики отрабатывают летные навыки на самых современных тренажерах, до сведения экипажа доводятся правила безопасности, после чего выполняются практические полеты.

На тренировках, проводимых в целях совершенствования боевых навыков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.

Задачи по взлету и посадке, сложному пилотажу и боевому маневрированию на различных высотах выполняются военными летчиками с высоким профессионализмом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Air Force aircraft carry out training flights
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri təlimlərə başlayıb

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