Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки на 2023 год авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Перед полетами военные летчики отрабатывают летные навыки на самых современных тренажерах, до сведения экипажа доводятся правила безопасности, после чего выполняются практические полеты.

На тренировках, проводимых в целях совершенствования боевых навыков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.

Задачи по взлету и посадке, сложному пилотажу и боевому маневрированию на различных высотах выполняются военными летчиками с высоким профессионализмом.