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Авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты

Авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты Согласно плану подготовки на текущий год, авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.
Армия
25 ноября 2024 г. 15:43
Авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты

Согласно плану подготовки на текущий год, авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала были проверены теоретические знания пилотов об условиях проведения учебных полетов и правилах техники безопасности, личный состав был проинформирован о правилах безопасности. После военные пилоты провели контрольный осмотр штурмовиков Су-25 и Су-25 МЛ.

В соответствии с планом, были выполнены сложные пилотажные маневры на различных высотах, определены координаты наземных целей условного противника и другие учебные задачи.

Основная цель учебных полетов - совершенствование боевых навыков личного состава.

Военные пилоты выполнили поставленные задачи с высокой точностью и профессионализмом.

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