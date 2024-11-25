Авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты

Согласно плану подготовки на текущий год, авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Согласно плану подготовки на текущий год, авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала были проверены теоретические знания пилотов об условиях проведения учебных полетов и правилах техники безопасности, личный состав был проинформирован о правилах безопасности. После военные пилоты провели контрольный осмотр штурмовиков Су-25 и Су-25 МЛ.

В соответствии с планом, были выполнены сложные пилотажные маневры на различных высотах, определены координаты наземных целей условного противника и другие учебные задачи.

Основная цель учебных полетов - совершенствование боевых навыков личного состава.

Военные пилоты выполнили поставленные задачи с высокой точностью и профессионализмом.