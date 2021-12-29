ASELSAN: Хотим сократить импортозависимость оборонпрома Азербайджана

ASELSAN стремиться уменьшить внешнюю зависимость Азербайджана в области оборонной промышленности

ASELSAN стремиться уменьшить внешнюю зависимость Азербайджана в области оборонной промышленности

Как сообщает Report, об этом в интервью официальной газете сказал глава Совета правления и генеральный директор турецкой компании ASELSAN Халюк Гёргюн.

«Наш президент за 20 лет в этой сфере продемонстрировал невероятную волю. На сегодняшний день доля продукции местной оборонной промышленности в Турецких войсках составляют 80%. Сотрудничество между двумя братскими странами продолжается во всех сферах. В сфере же оборонной промышленности приоритетными являются вопросы совместного производства. С 1998 года в Азербайджане действует компания ASELSAN-Bakı, принадлежащая ASELSAN. Между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и компанией ASELSAN осуществляется совместная производственная деятельность, особенно в области электрооптики и систем ночного видения», - отметил Х.Гёргюн.

По его словам, в будущем будут организованы совместные предприятия в сфере оборонной промышленности: «Мы стремимся уменьшить внешнюю зависимость Азербайджана в области оборонной промышленности, обеспечить доступ к критическим технологиям посредством проектов обмена технологиями и укрепить эту отрасль за счет создания местной занятости».