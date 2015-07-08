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    ​Арзу Рагимов примет граждан в Закатале

    Прием запланирован на 10 часов утра 30 июля

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Арзу Рагимов примет в Закатале жителей Балакян, Закаталы, Гаха, Шеки, Огуза и Габалы.

    Как сообщили Report в пресс-службе структуры, прием состоится в 10 часов утра 30 июля в административном здании закатальского районного отдела госслужбы.

    Желающие записаться на прием должны до 29 июля обратиться в районные отделы Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, где состоят на учете, и пройти регистрацию.  

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