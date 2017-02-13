Арзу Рагимов: Боевой дух и патриотизм нашей армии очень высоки

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ “Боевой дух и патриотизм нашей армии очень высоки”.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-лейтенант Арзу Рагимов.

По его словам, доказательством этого являются апрельские события прошлого года.

А.Рагимов отметил, что со дня создания Госслужбы 5 лет назад ее международные связи можно считать удовлетворительными: “В 2017 году стоящими перед Госслужбой основными задачами являются организация работ по мобилизации и призыву на военную службу, повышение военного патриотизма среди юного поколения, обеспечения оперативности деятельности Госслужбы, укрепление военного распорядка среди военнослужащих, повышение динамического развития Госслужбы, внедрение новых информационно-коммуникационных технологий, укрепление нормативно-правовой базы и материально-технического обеспечения.

Личный состав Госслужбы и впредь будет достойно выполнять возложенные на него задачи, стараясь оправдать доверие государства, народа и Верховного главнокомандующего”.