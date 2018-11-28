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    Артиллеристы ООА состязаются за звание лучшего реактивного артиллерийского дивизиона - ВИДЕО

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Артиллеристы Отдельной общевойсковой армии (ООА) участвуют в состязаниях на звание "Лучший реактивный артиллерийский дивизион".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно плану, реактивные артиллерийские дивизионы, оснащенные средствами воздушной разведки, поэтапно выполняют задачи в тактической и оперативной глубине обороны условного противника.

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