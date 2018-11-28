Артиллеристы ООА состязаются за звание лучшего реактивного артиллерийского дивизиона - ВИДЕО

28 ноября, 2018 10:59

https://report.az/storage/news/87fbf9392746405e68ab1421d2ae020b/8f12efa4-29f0-470a-b9dd-00bb6930c199_292.jpg Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Артиллеристы Отдельной общевойсковой армии (ООА) участвуют в состязаниях на звание "Лучший реактивный артиллерийский дивизион". Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Согласно плану, реактивные артиллерийские дивизионы, оснащенные средствами воздушной разведки, поэтапно выполняют задачи в тактической и оперативной глубине обороны условного противника.