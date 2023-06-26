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Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"

Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын" Состоялся очередной беспрепятственный переход жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт “Лачын”.
Армия
26 июня 2023 г. 14:06
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын

Состоялся очередной беспрепятственный переход жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт “Лачын”.

На видеозаписях, полученных Report, видно, как они беспрепятственно пересекают пункт пропуска на границе.

Таким образом, лица армянского происхождения могут беспрепятственно использовать погранично-пропускной пункт "Лачын" в любое время суток. Для их комфортного перехода через ППП в обоих направлениях созданы все условия.

Процедура проверки проводится в условиях взаимопонимания.

Представляем видеокадры:

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinləri “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsindən maneəsiz keçirlər - VİDEO

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