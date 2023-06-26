Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"

Состоялся очередной беспрепятственный переход жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт “Лачын”.
На видеозаписях, полученных Report, видно, как они беспрепятственно пересекают пункт пропуска на границе.
Таким образом, лица армянского происхождения могут беспрепятственно использовать погранично-пропускной пункт "Лачын" в любое время суток. Для их комфортного перехода через ППП в обоих направлениях созданы все условия.
Процедура проверки проводится в условиях взаимопонимания.
Представляем видеокадры: