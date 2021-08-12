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Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии С 22:20 11 августа до 00:05 12 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Чямбярак и Ттуджур Чямбяракского района, Ашагы Шорджа Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербай
Армия
12 августа 2021 г. 09:54
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
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С 22:20 11 августа до 00:05 12 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Чямбярак и Ттуджур Чямбяракского района, Ашагы Шорджа Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Заманлы и Каравелли Гедабекского района, а также Зейлик Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Armenian armed forces fire at Azerbaijani Army positions
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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