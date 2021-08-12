Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

С 22:20 11 августа до 00:05 12 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Чямбярак и Ттуджур Чямбяракского района, Ашагы Шорджа Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербай

С 22:20 11 августа до 00:05 12 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Чямбярак и Ттуджур Чямбяракского района, Ашагы Шорджа Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Заманлы и Каравелли Гедабекского района, а также Зейлик Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.