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ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии 6 августа в 19:05, 23:30 и 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Йухары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанско
Армия
7 августа 2021 г. 13:06
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

6 августа в 19:05, 23:30 и 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Йухары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, Истису и Йухары Айрым Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке MoD: Armenia violated ceasefire in Nakhchivan and Kalbajar direction
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Naxçıvan və Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsi pozub

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