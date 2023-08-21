Армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции армии Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сегодня с 09:30 до 10:10 подразделения Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Юхары Шорчджа и Юхары Загалы Басаркечарского района обстреляли позиции нашей армии в направлении населенных пунктов Зяйлик и Безирхана Кяльбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра.
Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры на указанных направлениях.