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Армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции армии Азербайджана

Армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции армии Азербайджана Армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции армии Азербайджана.
Армия
21 августа 2023 г. 12:17
Армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции армии Азербайджана

Армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции армии Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сегодня с 09:30 до 10:10 подразделения Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Юхары Шорчджа и Юхары Загалы Басаркечарского района обстреляли позиции нашей армии в направлении населенных пунктов Зяйлик и Безирхана Кяльбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра.

Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры на указанных направлениях.

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