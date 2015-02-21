​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 32 раза за сутки

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 32 раза за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района - азербайджанские позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Талыш Геранбойского района, Чилябурт, Гызыл Оба Тертерского района, Юсифджанлы, Сарыджалы, Мярзили, Шураабад, Джавахирли, Гарагашлы Агдамского района, Горган, Горадиз, Алханлы, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдурахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.