Армянские вооруженные подразделения 118 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 118 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберяньского района, позиции, расположенные в селе Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гёйарх, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 120 огневых ударов по позициям и окопам армян.