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Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии 18 ноября в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллаб
Армия
18 ноября 2022 г. 19:07
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

18 ноября в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, в 17:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Вейсялли Физулинского района.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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