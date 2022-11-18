Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

18 ноября в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллаб

18 ноября в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, в 17:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Вейсялли Физулинского района.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.