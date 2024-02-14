О нас

Минобороны: Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении в Кяльбаджаре

Минобороны: Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении в Кяльбаджаре Подразделения ВС Армении предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе.
Армия
14 февраля 2024 г. 15:20
Минобороны: Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении в Кяльбаджаре

Подразделения ВС Армении предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"14 февраля в 12:25 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кяльбаджарского района", - сообщили в ведомстве.

Благодаря бдительности подразделений Азербайджанской армии провокация была пресечена, БПЛА был вынужден вернуться обратно, отметили в Минобороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MoD: Attempted reconnaissance flight of Armenian Armed Forces quadcopter prevented in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Ermənistan PUA-sı Azərbaycan Ordusunun mövqeləri üzərində kəşfiyyat aparmağa cəhd göstərib

Самое важное

Минобороны: Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении в Кяльбаджаре
Минобороны: Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении в Кяльбаджаре
14 февраля 2024 г. 15:20
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 12:30
После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек
После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек
14 февраля 2024 г. 11:05
Премьер-министр ОАЭ направил поздравление главе Азербайджанского государства
Премьер-министр ОАЭ направил поздравление главе Азербайджанского государства
13 февраля 2024 г. 20:46
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева
13 февраля 2024 г. 20:26
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня
13 февраля 2024 г. 13:12
Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов в Азербайджане
ФотоКонституционный суд утвердил результаты президентских выборов в Азербайджане
13 февраля 2024 г. 13:06
ГПС провела операцию возмездия, уничтожен армянский военный пост
ГПС провела "операцию возмездия", уничтожен армянский военный пост
13 февраля 2024 г. 10:10
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 20:31
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
12 февраля 2024 г. 20:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi