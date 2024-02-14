Минобороны: Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении в Кяльбаджаре

Подразделения ВС Армении предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе.

Подразделения ВС Армении предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"14 февраля в 12:25 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кяльбаджарского района", - сообщили в ведомстве.

Благодаря бдительности подразделений Азербайджанской армии провокация была пресечена, БПЛА был вынужден вернуться обратно, отметили в Минобороны.