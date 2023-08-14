МО: Армянские незаконные вооруженные формирования готовят новые провокации на территории Азербайджана

Незаконные армянские вооруженные формирования готовятся к новым провокациям на территории Азербайджана.

Незаконные армянские вооруженные формирования готовятся к новым провокациям на территории Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Подчеркивается, что известны также факты размещения членами незаконных воинских формирований в нескольких населенных пунктах Карабахского экономического района боевой техники различного назначения, в частности средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также массового вооружения гражданского населения. Огневые позиции во многих случаях намеренно размещаются вблизи жилых домов.