Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

С 19:45 10 марта до 08:35 11 марта позиции Азербайджанской армии с разных направлений с перерывами подвергались обстрелу.

С 19:45 10 марта до 08:35 11 марта позиции Азербайджанской армии с разных направлений с перерывами подвергались обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Физулинского, Ходжавендского, Агдамского и Ходжалинского районов, были обстреляны из разнокалиберного стрелкового оружия членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Кроме того, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Зеркенд, Ашагы Шорджа, Азизли Басаркечарского района государственной границы, вели огонь по позициям армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Бармагбина и Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской армии.