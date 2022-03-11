О нас
Аудио новости

Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии С 19:45 10 марта до 08:35 11 марта позиции Азербайджанской армии с разных направлений с перерывами подвергались обстрелу.
Армия
11 марта 2022 г. 10:34
Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

С 19:45 10 марта до 08:35 11 марта позиции Азербайджанской армии с разных направлений с перерывами подвергались обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Физулинского, Ходжавендского, Агдамского и Ходжалинского районов, были обстреляны из разнокалиберного стрелкового оружия членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Кроме того, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Зеркенд, Ашагы Шорджа, Азизли Басаркечарского района государственной границы, вели огонь по позициям армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Бармагбина и Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.
Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской армии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian forces fire at Azerbaijan's military positions
Версия на азербайджанском языке Erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

Другие новости из категории

Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджанской армии
10 марта 2022 г. 19:18
Минобороны обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных территориях
ФотоМинобороны обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных территориях
10 марта 2022 г. 16:52
В Чернигове российские войска понесли серьезные потери
ФотоВ Чернигове российские войска понесли серьезные потери
10 марта 2022 г. 12:19
В воинских частях ВС Азербайджана прошли учебно-методические занятия
ФотоВ воинских частях ВС Азербайджана прошли учебно-методические занятия
10 марта 2022 г. 11:41
Обнародовано число боеприпасов, обнаруженных ГПС в азербайджанской части Каспия
Обнародовано число боеприпасов, обнаруженных ГПС в азербайджанской части Каспия
10 марта 2022 г. 11:26
Позиции Азербайджанской армии в Агдаме подверглись обстрелу 28 раз
Позиции Азербайджанской армии в Агдаме подверглись обстрелу 28 раз
10 марта 2022 г. 08:58
Отчет: В прошлом году были задержаны 6 человек, воевавших в зонах конфликтов за рубежом
Отчет: В прошлом году были задержаны 6 человек, воевавших в зонах конфликтов за рубежом
9 марта 2022 г. 18:46
В Азербайджан по поддельным документам пытались въехать 227 человек
В Азербайджан по поддельным документам пытались въехать 227 человек
9 марта 2022 г. 17:43
Почтена память старшего лейтенанта Гасанагы Абдуллазаде 
ФотоПочтена память старшего лейтенанта Гасанагы Абдуллазаде 
9 марта 2022 г. 15:37
За недочеты наказаны 46 сотрудников Cлужбы мобилизации
За недочеты наказаны 46 сотрудников Cлужбы мобилизации
9 марта 2022 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi