Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

20 февраля в 20:50 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, без какой-либо на то причины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в н

20 февраля в 20:50 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, без какой-либо на то причины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении села Шушакенд Ходжалинского района, а 21 февраля в 01:15 подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской армии, противник был подавлен.