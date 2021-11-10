Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном

16:57

Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию в направлении озера Гарагель Лачинского района близ армяно-азербайджанской границы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В полдень 9 ноября около 60 военнослужащих Вооруженных сил Армении на двух военных грузовиках, двигаясь в направлении озера Гарагель Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. С целью создания преднамеренного военного противостояния армянская сторона, используя металлические конструкции, перекрыла азербайджанским военным путь к позициям на этом участке границы и попыталась укрепиться на территории.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, в кратчайшие сроки провели неотложные мероприятия, сосредоточив на этой территории дополнительный личный состав и боевую технику. В результате предпринятых мер около 60 армянских военнослужащих были взяты окружение, все их действия были ограничены. Утром, учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военные создали условия для их возвращения.

Министерство обороны Азербайджанской Республики заявляет, что если подобные провокации повторятся в будущем, то принятые меры будут более жесткими и эффективными: "Надеемся, что очередной позор армянской армии станет для нее уроком, и в будущем таких провокационных шагов не будет. Потерь территориальных и среди личного состава у Азербайджанской армии нет. В настоящее время оперативная обстановка находятся под полным контролем азербайджанских подразделений. Вся ответственность за последние события на армяно-азербайджанской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении".