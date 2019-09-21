Армяне совершили провокацию в Газахском направлении

Армянская сторона продолжает совершать провокации против отдельной пограничной дивизии "Газах" Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенной на линии соприкосновения войск на государственной границе Азербайджана и Армении.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, 20 сентября около 13:20 часов дня обстрелу со стороны противника подверглись боевые позиции погранвойск Азербайджана и экскаватор, который прокладывал дороги для снабжения.

Огневые точки противника были подавлены ответным огнем.