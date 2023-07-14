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Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии 14 июля примерно в 10:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Ходжалинског
Армия
14 июля 2023 г. 15:15
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

14 июля примерно в 10:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Ходжалинского районов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, с 13:39 до 13-50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям.

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Версия на английском языке Azerbaijani army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Sədərək, Şuşa və Xocalı istiqamətlərindəki mövqelərini atəşə tutub

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