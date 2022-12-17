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Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне

Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне 16 декабря в 23:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбад
Армия
17 декабря 2022 г. 15:18
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне

16 декабря в 23:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 17 декабря в 09:05 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Нагдалы Лачынского района.

Подразделениями армии Азербайджана, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər və Laçındakı mövqelərini atəşə tutub

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