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Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана 19 июля с 00:40 до 01:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Аджибадж Гафанского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азер
Армия
19 июля 2023 г. 10:03
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

19 июля с 00:40 до 01:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Аджибадж Гафанского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и населенного пункта Бойахмед Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры.

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Версия на английском языке Armenians fire at positions of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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