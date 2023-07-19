Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

19 июля с 00:40 до 01:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Аджибадж Гафанского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азер

19 июля с 00:40 до 01:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Аджибадж Гафанского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и населенного пункта Бойахмед Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры.