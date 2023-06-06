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Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана 09:32 готовая
Армия
6 июня 2023 г. 10:06
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

С 22:50 5 июня до 04:40 6 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Гёйсу Басаркечярского района несколько раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в населенных пунктах Истису Кяльбаджарского района и Галакенд Гедабейского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Кяльбаджарском направлениях.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями армии Азербайджана, работы были немедленно остановлены.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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