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Армяне обстреляли транспортные средства в Газахе

​Армяне обстреляли транспортные средства в Газахе

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Продолжаются вражеские провокации на государственной границе Азербайджанской Республики и Армении.

Как сообщили Report в пресс-службе Госпогранслужбы, вчера до 23:05 военные и гражданские транспортные средства, двигавшиеся по магистральной дороге, ведущей в села Аббасбейли, Фарахл и Мазам Газахского района, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок со стороны подразделений ВС Армении вблизи села Беркабер Иджеванского района Армении. В связи с этим движение на данной магистрали было ограничено.

Вражеская провокация предотвращена, боевые позиции ВС Армении подавлены ответным огнем. Движение транспортных средств было восстановлено.

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