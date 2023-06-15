Армяне обстреляли ППП "Лачын", ранен азербайджанский пограничник

Сегодня рано утром вооруженные силы Армении открыли огонь из пулемета в направлении пограничного пункта "Лачын".

15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела ППП "Лачын" с территории Республики Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, несший службу на пограничном пропускном пункте "Лачын".

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Огневая точка противника была подавлена ответным огнем, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.

"Раненому военнослужащему оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Вся ответственность за эту провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

09:58

Сегодня рано утром вооруженные силы Армении открыли огонь из пулемета в направлении пограничного пункта "Лачын".

Как сообщает Report со ссылкой на Caliber, обстрел был совершен с армянского поста напротив, аккурат в момент ежедневной церемонии поднятия государственного флага Азербайджана.

В результате вражеского огня был ранен военнослужащий ГПС Азербайджана. Его состояние оценивается как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящий момент ситуация находится под контролем наших подразделений, после учиненного обстрела армянские военные покинули свой пост.

Данный вопиющий инцидент является открытым проявлением терроризма и агрессии со стороны Армении. Он не создал проблем для функционирования ППП "Лачын", и у Азербайджана есть достаточно ресурсов, чтобы его защитить. Но очевидно, что бесперебойная работа погранпункта серьезно беспокоит противника. Будет дана дополнительная информация.