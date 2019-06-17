Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 16 раз.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Сарыджалы Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.