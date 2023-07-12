Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов

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11 июля в 23:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 12 июля в 05:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Забух Лачынского района.

Подразделениями армии Азербайджана были приняты ответные меры.