О нас

Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов

Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов 09:00 готовое
Армия
12 июля 2023 г. 09:20
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов

11 июля в 23:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 12 июля в 05:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Забух Лачынского района.

Подразделениями армии Азербайджана были приняты ответные меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Army positions were subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Şuşa və Laçın istiqamətindəki mövqelərini atəşə tutub

Другие новости из категории

Минуло три года с Товузских боев
Минуло три года с Товузских боев
12 июля 2023 г. 00:00
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
11 июля 2023 г. 22:34
Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований
Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований
11 июля 2023 г. 22:27
Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий
Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий
11 июля 2023 г. 19:02
Президент: Сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом
Президент: Сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом
11 июля 2023 г. 18:54
Армения нарушила режим прекращения огня в направлении Лачына, ранен военнослужащий ВС Азербайджана
Армения нарушила режим прекращения огня в направлении Лачына, ранен военнослужащий ВС Азербайджана
11 июля 2023 г. 18:17
Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований
Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований
11 июля 2023 г. 16:25
Действия МККК следует расценивать как провокационные и подрывные - МНЕНИЕ
Действия МККК следует расценивать как провокационные и подрывные - МНЕНИЕ
11 июля 2023 г. 15:45
В воинской части азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы
В воинской части азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы
11 июля 2023 г. 11:18
Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований
Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований
11 июля 2023 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi