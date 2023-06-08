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Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне

Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне 7 июня в 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Брун Гаракильсинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачынского района.
Армия
8 июня 2023 г. 09:53
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне

7 июня в 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Брун Гаракильсинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачынского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

8 июня в 07:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями армии в Ходжалинском направлении.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

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Версия на английском языке Armenians fire at positions of Azerbaijani Army in Lachin
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Laçındakı mövqelərini atəşə tutub

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