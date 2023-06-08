Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне

7 июня в 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Брун Гаракильсинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачынского района.

7 июня в 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Брун Гаракильсинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачынского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

8 июня в 07:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями армии в Ходжалинском направлении.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.