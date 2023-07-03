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Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдаме

Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдаме 3 июля с 10:40 до 11:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, несколько раз обстреляли позиции нашей армии в Агдамском районе из стрелкового оружия.
Армия
3 июля 2023 г. 13:07
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдаме

3 июля с 10:40 до 11:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, несколько раз обстреляли позиции нашей армии в Агдамском районе из стрелкового оружия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в Агдамском направлении.

В результате неотложных мер, принятых азербайджанскими подразделениями, работы были немедленно остановлены.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun Ağdamdakı mövqelərini atəşə tutub

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