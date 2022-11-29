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​​​​​​​Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Физули, Тертере, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы

​​​​​​​Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Физули, Тертере, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы Вечером 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа
Армия
29 ноября 2022 г. 11:08
​​​​​​​Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Физули, Тертере, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы

Вечером 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, с 16:00 28 ноября до 09:00 29 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Физулинском, Тертерском, Ходжавендском, Шушинском и Ходжалинском направлениях.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Erməni silahlıları Füzuli, Tərtər, Xocavənd, Şuşa və Xocalıdakı mövqelərimizi atəşə tutub

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