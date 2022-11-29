​​​​​​​Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Физули, Тертере, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы

Вечером 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа

Вечером 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



Кроме того, с 16:00 28 ноября до 09:00 29 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Физулинском, Тертерском, Ходжавендском, Шушинском и Ходжалинском направлениях.



Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.