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Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов

Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов 16 июня с 00:15 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечарского района, несколько раз обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Гала
Армия
16 июня 2023 г. 09:32
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов

16 июня с 00:15 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечарского района, несколько раз обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Галакенд Гедабекского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, с 00:50 до 04:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.

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Версия на английском языке Armenians fire on Azerbaijani positions in Gadabay and Shusha 
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Gədəbəy və Şuşa istiqamətindəki mövqelərini atəşə tutub

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