Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов

16 июня с 00:15 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечарского района, несколько раз обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Гала

16 июня с 00:15 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечарского района, несколько раз обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Галакенд Гедабекского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, с 00:50 до 04:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.